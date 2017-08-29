Жители Подмосковья потратят 5 млрд рублей на подготовку к учебному году

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ежегодный мониторинг расходов родителей на подготовку детей к школе провели в Московской области; выяснилось, что жители Подмосковья в общей сложности потратят на подготовку к началу учебного года более 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

"Мы смотрим средний уровень цен, объем спроса, а также суммарный объем расходов. По нашим предварительным подсчетам, оборот сектора специализированной розничной торговли детской одеждой, обувью, формой, а также канцелярскими товарами в этом году превысит 5 миллиардов рублей", — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По подсчетам специалистов ведомства, школьная форма в среднем будет стоить 4,8 тысячи рублей на одного ребенка. Так, стоимость юбки — 1 тысяча рублей, брюк — 800 рублей, пиджака — 2 тысячи рублей, рубашки — 650 рублей, обуви — 1 тысяча, колготок — 150 рублей. Физкультурная форма обойдется родителям в среднем от 1,4 тысячи рублей, уточняется в материале.

По данным пресс-службы, рюкзак в Подмосковье можно купить по цене от тысячи рублей, мешок для сменной обуви — от 250 рублей. Пенал в среднем стоит 100 рублей, от 450 рублей — ручки, карандаши и другие канцелярские принадлежности. Школьные тетрадки на 12 листов стоят около шести рублей за одну штуку.

Также, по подсчетам министерства, стоимость среднего букета к 1 сентября начинается от 300 рублей.

"Сектор розничной торговли заранее готовится к 1 сентября. Ассортимент продумывается как минимум за год, заказы оформляются заранее, а производство стартует не позднее, чем за шесть-пять месяцев до главного периода "школьных трат" — августа и сентября", — добавил Посаженников.

Он отметил, что большинство семей делает покупки накануне 1 сентября, но благодаря разнообразию торговых форматов — от крупной сетевой торговли и до школьных базаров и ярмарок — давок и больших очередей не возникает.