В Подмосковье только три муниципалитета не имеют долгов за газ

КРАСНОГОРСК, (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 29 августа – РИА Недвижимость. Только 3 муниципалитета Подмосковья не имеют долгов за газ — Жуковский, Шаховская и Черноголовка, следует из презентации к докладу министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина.

По состоянию на конец августа задолженность за газ в Московской области составляет 7,5 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в Ногинском районе (66 миллионов рублей), в Рузе (17,6 миллиона) и в Пущине (9,6 миллиона), говорится в материалах.

В ходе своего доклада о готовности муниципалитетов Подмосковья к зиме Хромушин указал, что задолженность муниципалитетов области за газ перед ресурсоснабжающими организациями должна быть снижена к 1 октября до 5 миллиардов рублей.

"В планах выйти на 1 октября на 5 миллиардов рублей", – сообщил Хромушин.

Глава Ногинского района Игорь Красавин по видеоселекторной связи объяснил ситуацию с задолженностью за газ плохой собираемостью платы за поставленный газ с управляющих компаний города. "Долги за газ по Ногинску составляют не 66, а 34,6 миллиона рублей. Слабая собираемость с управляющих компаний. Сегодня ведутся переговоры по смене учредителей УК, к пятнице этот вопрос будет решен", – сказал Красавин.

Министр ЖКХ Подмосковья отметил также непростую ситуацию с задолженностью за газ в военных городках. По словам Хромушина, задолженность министерства обороны за газ составляет 1,1 миллиарда рублей.