Одиннадцать новых школ откроют свои двери 1 сентября в Подмосковье

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министр образования региона проверила накануне одно из новых учебных учреждений.

Количество новых школ, готовых принять учеников в Подмосковье 1 сентября, увеличилось благодаря вводу школы № 5 в Балашихе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования Московской области Марину Захарову. Накануне министр сама проверила готовность новой школы.

"Уже полностью завершены работы и оформлены все необходимые документы в школе № 5 в Балашихе. Поэтому общее число открывающихся школ выросло: 11 новых образовательных учреждений в этом году примут детей 1 сентября", – Марина Захарова.

Новые школы в Подмосковье появятся в микрорайоне Кузнечики Подольска, в поселке Володарского в Ленинском районе, в микрорайоне Зенино в Люберцах, в поселке Лесной Городок Одинцовского района, в микрорайоне 17а в Мытищах, в Любучанах в Чехове, в Наро-Фоминском округе на улице Маршала Куркоткина, в микрорайоне Валентиновка Королева.