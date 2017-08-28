На платных дорогах в Подмосковье будет действовать один транспондер

Устройство считывания данных с бортового транспондера, установленного на транспортных средствах, зарегистрированных в реестре государственной системы взимания платы Платон

Устройство считывания данных с бортового транспондера, установленного на транспортных средствах, зарегистрированных в реестре государственной системы взимания платы Платон

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пользоваться одним транспондером на территории региона можно будет с 1 сентября.

С 1 сентября один транспондер будет действовать на платных дорогах Московской области: на М3 "Украина", М4 "Дон", М11 Москва – Санкт-Петербург и на отрезке дороги М11 от Москвы до Солнечногорска. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Автодора".

Вне зависимости от оператора, выпустившего транспондер, проезд будет возможен по всем платным дорогам. Тарифы и скидки будет устанавливать оператор.

Все российские операторы и "Автодор" в июне подписали соглашение о взаимодействии.