Полторы тысячи реконструкторов соберутся на фестивале в Можайском районе

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В фестивале "День Бородина 2017" 2-3 сентября примут участие реконструкторы из шести стран.

Со 2 по 3 сентября в Можайском районе Московской области пройдет международный военно-исторический фестиваль "День Бородина – 2017".

В нем примут участие 1,5 тысячи реконструкторов, сообщил телеканал "360" со ссылкой на президента Международной военно-исторической ассоциации Александра Вальковича.

"В реконструкции участвуют 1,5 тысячи человек из России, Белоруссии, Германии, Чехии, Великобритании и Франции", — отметил Валькович.

Он также подчеркнул, что на фестивале в Подмосковье впервые будет показана реконструкция эпизодов битвы за Шевардинский редут.