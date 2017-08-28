В Подмосковье хотят сдавать в льготную аренду здания, нуждающиеся в ремонте

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министерство имущественных отношений Подмосковья предлагает сдавать в аренду на льготных условиях нуждающиеся в ремонте объекты недвижимости, говорится в сообщении ведомства.

Регион является собственником более 100 объектов недвижимости, состояние которых признано неудовлетворительным. Продать, сдать в аренду или использовать их иным образом без ремонта невозможно, отремонтировать все объекты за счет бюджета также не представляется возможным, указывается в пресс-релизе.

"С целью эффективного использования недвижимости области Минмособлимущество разработало проект закона, согласно которому объекты в неудовлетворительном состоянии могут быть сданы в аренду как физическим, так и юридическим лицам на льготных условиях, если они подвергнутся капитальному ремонту", — говорится в сообщении.

Как отмечается в нем, побороться за право аренды имущества сможет любой желающий. Победитель торгов получит недвижимость в аренду на десять лет при условии, что за два года он проведет капремонт и восстановит здание. После ремонта арендатор сможет подать на установление льготной ставки — 1 рубль за квадратный метр в год.

До конца года министерство имущественных отношений области планирует выставить на торги по этой схеме пять объектов недвижимости: четыре — на территории области и еще один — в Троицком округе Москвы, добавляется в сообщении.