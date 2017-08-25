В подмосковном Долгопрудном построили новую школу на 900 мест

МОСКВА, 25 авг — РИА Недвижимость. Новую школу на 900 мест построили в Долгопрудном, говорится в сообщении Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"Школа готова к вводу в эксплуатацию. Образовательное учреждение соответствует современным стандартам, рассчитано на 900 учащихся", — цитируются в материале слова руководителя Главгосстройнадзора Подмосковья Руслана Тагиева.

Здание нового образовательного учреждения состоит из двух блоков: 4-этажного учебного и 3-этажного общешкольного. Общая площадь объекта составляет 23,3 тысячи квадратных метра, уточняется в сообщении. Заказчик объекта — Управление образования администрации города Долгопрудный.

В учебном блоке новой школы расположились учебные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, мастерские. В общешкольном — спортивные и актовый залы, медицинский кабинеты, студия хореографии, обеденный зал на 470 мест, пищеблок, библиотека с медиатекой. На прилегающей территории оборудована физкультурно-спортивная зона с полем для мини-футбола, волейбольной и баскетбольной площадками, беговой дорожкой, а также учебно-опытная станция с участком для высадки растений, хозяйственная зона и зона отдыха, площадка для проведения общешкольных мероприятий, заключается в документе.