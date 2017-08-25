В Одинцовском районе Подмосковья реконструировали водозаборный узел

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. На территории коттеджного поселка в Одинцовском районе Подмосковья окончили реконструкцию водозаборного узла и очистных сооружений, объект готов к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Как отмечается в материале, заказчиком объекта выступила администрация сельского поселения Горское Одинцовского района.

"Водозаборному узлу, очистным сооружениям бытового и дождевого стока, сети водопровода и канализации выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Реконструкция объекта завершена на территории коттеджного поселка в деревне Малое Сареево", — говорится в сообщении.

По словам начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева, объект коммунальной инфраструктуры готов к вводу в эксплуатацию.

После реконструкции на объекте увеличилась протяженность сетей водопровода, сетей бытовой канализации и сетей дождевой канализации. Также увеличили производительность водозаборного узла, очистных сооружений бытовых и дождевых стоков.