В Подмосковье проведут экспертизы лекарственных препаратов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Проверки будут проводиться как способ борьбы с некачественными и фальсифицированными лекарствами в Подмосковье. Экспертизу качества будут совершать при помощи скрининга. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

ГБУ МО "Мособлмедсервис" сообщил о необходимости проведения выборочной экспертизы качества лекарств, которые поступают на склад, с помощью современных экспресс-методов спектроскопии. Процедура вводится с целью недопущения распространения в области некачественных и фальсифицированных лекарств.

Благодаря простоте и высокой скорости экспресс-теста, каждую неделю можно проверять свыше 100 номенклатурных позиций лекарственных препаратов в твердых и жидких средах, не вскрывая и не нарушая целостность упаковки.

Также Министерство здравоохранения Подмосковья совместно с территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области разрабатывает мобильную лабораторию, которая оснащена современными спектрометрами. Это расширит возможности и охват территорий контроля качества лекарств.

"Оценке качества будут подлежать не только лекарственные препараты, предназначенные для льготных категорий граждан, медикаменты госпитального звена, но и коммерческие лекарственные препараты, реализуемые через государственную аптечную сеть на территории Московской области", — сообщил Дмитрий Марков, министр здравоохранения региона.