В Подмосковье школьные ярмарки будут работать до середины сентября

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Московской области школьные товары можно купить на ярмарках, которые пройдут до середины сентября. Всего запланировано около 30 школьных базаров, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства потребительского рынка и услуг региона.

Глава ведомства Владимир Посаженников сообщил, что ярмарки начали работать в 15-х числах августа.

"В каждом муниципалитете пройдет либо специализированная школьная ярмарка, либо при ярмарках будут действовать специальные школьные торговые ряды", — подчеркнул министр потребительского рынка и услуг.

Центральная ярмарка в этом году открылась в Ивантеевке. Она будет работать до 27 августа. На ярмарке можно приобрести школьные товары и одежду по заниженным расценкам.