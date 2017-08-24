В 4 муниципалитетах Подмосковья улучшили освещение в общественных местах

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Освещение на общественных территориях в четырех муниципалитетах Московской области улучшили в рамках губернаторской программы "Светлый город", места были выбраны по результатам голосования жителей на портале "Добродел", говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"Значительно улучшено освещение сквера в поселке Сычево Волоколамского района, сквера имени Марии Рубцовой в городском округе Химки, ряда памятников в городском округе Мытищи и фонтана в городском округе Дзержинский", — сказал Пестов.

Он добавил, что в рамках программы "Светлый город" будет модернизировано освещение 67 "мест притяжения" во всех городах-"стотысячниках", а также в ряде менее крупных населенных пунктов.

"Задача органов местного самоуправления — не просто установить современные энергосберегающие фонари, но и благоустроить, украсить территорию, повысить популярность этих "мест притяжения" среди жителей", — подчеркнул зампред.

Программа "Светлый город" была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьевым в начале 2017 года на основании обращений жителей. Ее цель — улучшение ситуации с освещенностью улиц, автодорог, дворов и общественных мест.