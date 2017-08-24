В Дмитрове сдали один из корпусов жилого долгостроя "Спортивный"

МОСКВА, 24 авг — РИА Недвижимость. Дом №4 в микрорайоне Внуковский, входящий в состав проблемного жилого комплекса "Спортивный", ввели в эксплуатацию в подмосковном Дмитрове, говорится в сообщении областного Минстроя.

Как напоминается в нем, из-за финансовых проблем застройщика "ДмитровСтройУниверсал" сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, а с начала 2015 года строительство было приостановлено.

В 2016 году администрацией Дмитровского района для достройки жилья был выбран новый инвестор – ООО "Гефест-инвест". Застройщиком по-прежнему остался "ДмитровСтройУниверсал", а функции генподрядчика взяло на себе ООО "Сегмент". Строительство возобновилось в марте 2016 года, сообщается в пресс-релизе.

"В настоящее время строительство дома №4 ЖК "Спортивный" завершено. После устранения замечаний, Главгосстройнадзором МО застройщику выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, а Минстроем МО выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В ближайшее время 86 граждан получат ключи от долгожданных квартир в этом доме", – приводятся в сообщении слова министра стройкомплекса Подмосковья Сергея Пахомова.