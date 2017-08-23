В Подмосковье планируется восстановить 250 храмов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Московской епархии более 1,5 тысячи храмов, восстановления требуют около 250 сооружений.

В Новодевичьем монастыре прошло заседание Попечительского совета фонда Московской епархии. Благотворительный фонд помог восстановить в Подмосковье четыре храма, два других планируется освятить в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал "360".

Так, Никитскому храму в Кашире придают его первоначальный облик. В архивах проекта не сохранилось — церковь возрождают по фотографиям. Под контролем реставраторов рабочие воссоздают ротонду — такую же, что была в 19 веке.

"Можно без преувеличения сказать, что это был некий центр духовной жизни Каширы. Поэтому многие каширяне, не только православные, но и люди, которые сочувствуют церкви, ждут этого возрождения", — рассказал Александр Ерманов, настоятель Никитского храма в Кашире.

Реставрация в храме долго не начиналась, пока средства не были выделены Благотворительным фондом Московской епархии, всего на работы выделили 10 миллионов рублей.

В сегодняшнем заседании Попечительского совета фонда Московской епархии принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Задача наша — их (храмы) восстановить. Сделать так, чтобы приходы наполнились людьми, детьми, содержанием. Мы со своей стороны стараемся сделать все, чтобы и те, кто работал на местах в муниципалитетах, и те, кто отвечает за разные направления в региональном правительстве, были причастны к этому важному проекту", — Андрей Воробьев.

В Озерском, Рузском, Воскресенском районах и Коломне восстановлено четыре храма. В ближайшие месяцы будут освящены церкви в Зарайском и Дмитровском районах. Никитский храм является особым по значимости. В нем еще предстоит завершить отделку и достроить ротонду. По подсчетам реставраторов, все работы закончат к следующему лету.

"Попечением фонда восстанавливается не просто храм, а целый монастырский комплекс. При этом администрация и правительство МО принимает очень активное участие в восстановлении, так как по распоряжению губернатора проводится благоустройство территории", — сообщил директор Благотворительного фонда Московской епархии Михаил Егоров.