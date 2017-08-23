Финансирование сферы образования в Подмосковье выросло на 34 млрд рублей

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. 156 миллиардов рублей выделено на сферу образования в регионе в 2017 году.

156 миллиардов рублей выделено на финансирование сферы образования Московской области в этом году, что на 34 миллиарда больше, чем в прошлом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава региона встретился с педагогами только что построенной лингвистической гимназии №33 в микрорайоне Медведково. Андрей Воробьев осмотрел объект в ходе рабочей поездки в Мытищи. Новая школа примет учеников 1 сентября.

"Традиционно Подмосковье инвестирует в образование все большее и большее количество средств. У нас в этом году около 156 миллиардов рублей инвестируется в образование, то есть на 34 миллиарда больше, чем годом ранее", – сказал Воробьев.

Как пояснила министр образования Марина Захарова, увеличение средств на сферу образования необходимо региону, потому что в нем наблюдается ежегодный прирост населения. Так, в Московской области ежегодно становится на 40 тысяч учеников больше. В 2017 году в Подмосковье ожидается 810 тысяч школьников.

Кроме того, в регионе предусмотрены средства на покупку автобусов для школьников, живущих в сельской местности. В этом году будет приобретено 36 школьных автобусов.