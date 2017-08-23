Незаконную свалку выявили в Наро-Фоминском районе Подмосковье

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Общая площадь свалки строительного мусора составила 20 гектаров.

Инспекторы Минэкологии Московской области и сотрудники полиции обнаружили незаконную свалку строительного мусора в деревне Жедочи Наро-Фоминского района, сообщил телеканал "360". Строительный мусор и грунт был выявлен на поле общей площадью около 20 гектаров.

В ходе проверок были задержаны три самосвала и два бульдозера.

"Они в отсутствие разрешительных документов производили завоз грунтов совместно со строительным мусором", — заявил заведующий отделом УГЭК по западному территориальному направлению Олег Поляков.

Сейчас устанавливают владельца данной территории.

С начала проведения в Московской области акции "Я Свинья" было обнаружено около 200 свалок и выписано более 100 штрафов. Сообщить о незаконном сбросе мусора можно на портале "Добродел" или в социальных сетях с хэштегом #свиньЯ.