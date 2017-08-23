В подмосковном Егорьевске выделили свыше 103 млн рублей на капремонт домов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На капитальный ремонт многоквартирных домов в подмосковном городском округе Егорьевск в 2017 году выделили более 103 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

"В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе Егорьевск включен 51 дом. На капитальный ремонт жилого фонда выделено более 103 миллионов рублей", — приводятся в материале слова министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина.

По данным пресс-службы, более 56 миллионов рублей направят на ремонт кровель в 38 многоквартирных домах. Более 2 миллионов рублей — на ремонт внутридомовых инженерных систем в 18 МКД. На ремонт фасада в восьми МКД выделено более 13 миллионов рублей. На замену лифтового оборудования потратят более 19 миллионов рублей в шести домах.

Как отмечается в материале, на ремонт фундамента в 33 многоквартирных домах направят более 4 миллионов рублей.

На 2017 год в Подмосковье запланирован ремонт более 3 тысяч домов. На эти цели выделено более 16 миллиардов рублей. На сегодняшний день уже выполнено 23% программы капремонта.