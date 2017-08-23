В подмосковном Реутове откроется новый склад

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Во втором квартале 2018 года в городе Реутов Московской области планируют построить новое складское здание площадью свыше 3,5 тысяч квадратных метров, на нем будет проходить прием, хранение, отгрузка товаров народного потребления, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

"В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал госуслуг поступило извещение о начале строительства складского здания, расположенного на проспекте Мира в городском округе Реутов. <…> Строительство складского здания планируется завершить во втором квартале 2018 года", — отмечается в сообщении.

Как отмечается в материале, финансирование строительства осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком на объекте выступает ООО "Лалемех", генеральным подрядчиком — ООО "Фирма "Фаскон".

По словам начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева, трехэтажное здание склада будет иметь площадь 3652 квадратных метра. Функциональное назначение объекта — прием, хранение, отгрузка товаров народного потребления. В здании будут обустроены складская и административная зоны. На прилегающей территории появится обустроенная парковка для размещения автотранспорта.

Надзор за строительством объекта ведет отдел N9 Главгосстройнадзора. Составлена программа плановых проверок. Назначен ответственный инспектор.