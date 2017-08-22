Власти Подмосковья не планируют отказываться от ямочного ремонта дорог

КРАСНОГОРСК (Московская область), 22 августа – РИА Недвижимость. Власти Подмосковья пока не планируют отказываться от ямочного ремонта дорог в регионе, заявил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"Мы стараемся переходить от ямочного ремонта к капитальному. И стараемся ремонтировать не отдельные ямы, а целые отрезки дорог. Но без ямочного ремонта мы в настоящее время не сможем обойтись. Образование ям на дорогах – это постоянный процесс, поэтому формат ямочного ремонта в Подмосковье пока актуален", – сказал министр.

Тресков отметил также, что ямы на дорогах Подмосковья, которые уже включены в плановый ремонт, заделываются только в экстренных случаях. "Выполнять ремонт неаварийных ям на дорогах, где запланирован текущий ремонт, – это излишнее, неправильное расходование денег", – считает министр транспорта Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Московской области должны устранить 327 тысяч ям. Из них 132 тысячи ям – на муниципальных дорогах, 196 тысяч – на региональных. В 8 муниципалитетах ямочный ремонт завершен. Это Ивантеевка, Коломна, Лосино-Петровский, Лыткарино, Орехово-Зуевский район, Павловский Посад, Химки, Электрогорск. В первую очередь во время ямочного ремонта заделывались ямы глубиной от 5 сантиметров, шириной от 15, длиной от 60 сантиметров.