Ремонт дорог в Подмосковье завершат до конца сентября

Автомобили на проезжей части во время сезонного ремонта дороги. Архивное фото

Автомобили на проезжей части во время сезонного ремонта дороги. Архивное фото

МОСКВА, 22 авг — РИА Недвижимость. Ремонт дорог в Подмосковье завершат через месяц — до конца сентября, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"До конца сентября все работы закончим, сейчас процент выполнения от плана составляет 67%. Полностью завершен ремонт дорог в Черноголовке, Реутове и Ивантеевке. Заканчивается ремонт дорог в Мытищах – остались только 2,5 километра", – сказал Тресков журналистам в рамках пресс-конференции, посвященной ремонту дорог в Московской области.

По словам министра, до конца сентября в регионе отремонтируют 3,1 тысячи дорог. Из них 2,1 тысячи километров – региональные дороги, 1 тысяча – муниципальные. Ремонт региональных дорог завершен на 75%, муниципальных – на 50%. На эти цели из областного бюджета выделены порядка 18 миллиардов рублей, отметил Тресков. Для сравнения, в прошлом году были отремонтированы порядка 2 тысяч километров дорог, затраты составили 11 миллиардов рублей.

Дополнительно более 92 дорог из 200, не вошедших в плановый ремонт этого года, отремонтируют по просьбе жителей. Общая протяженность ремонта составит порядка 400 километров.