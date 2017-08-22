Вопрос внедрения электробусов в Подмосковье решат в октябре 2017 года

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 22 авг — РИА Новости. Вопрос о необходимости запуска электротранспорта по маршрутной сети Подмосковья должен решиться в октябре этого года, заявил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"С апреля этого года в Московской области идет эксперимент по внедрению электробуса в транспортную систему Подмосковья. По итогам, которые подведем в октябре, мы будем принимать решение по развитию этого вида транспорта. В настоящее время правительство Московской области приняло решение о приобретении в организации "Мострансавто" 1750 новых автобусов. Они будут закуплены по системе лизинга и выйдут на маршруты до марта 2018 года", — сказал министр.

Ранее сообщалось, что в апреле 2017 года началась тестовая эксплуатация электробуса в Одинцовском районе. Обновленный электробус "Камаз-6282" проходит испытания на маршруте N 818 "Славянский бульвар — Сколково". Полная зарядка электробуса занимает 5 часов, запас хода — порядка 100 километров.