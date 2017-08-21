Skolkovo Jazz Science пройдет в Подмосковье 26 августа

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Фестиваль объединит в себе научные эксперименты и музыку.

Skolkovo Jazz Science пройдет в Московской области 26 августа. На фестивале будут организованы две сцены, на которых выступят пять коллективов и шесть исполнителей из РФ и других стран, сообщил телеканал "360". Skolkovo Jazz Science проводится второй год. Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана в этот раз подготовил программу с вокалисткой Ярославой Симоновой.

Специальными гостями мероприятия в этом году станут британский музыкант Azekel, который работал с Massive Attack и Gorillaz, а также пятикратный номинант Grammy, артист Steinway.

Также на фестивале пройдут научные эксперименты. Они будут проводиться на площадках Classic Stage и Young Blood Stage и в лектории. Участниками дискуссий станут доктор наук по физиологии и теории языка, член-корреспондент Российской академии образования Татьяна Черниговская, а также телеведущий и писатель Александр Архангельский.

В этом году на территории "Сколково" появятся арт-объекты и интерактивные зоны, посвященные синергии музыки и науки. Фестиваль может быть интересен всем членам семьи: организаторы запланировали тактические игры и головоломки, гигантские шахматы, а также лабораторию звука.

В фестивале в Skolkovo Jazz Science впервые примет участие благотворительный фонд "Детские сердца", помогающий детям с врожденными патологиями сердца.

По словам руководителя фонда "Детские сердца" Екатерины Бермант, за 15 лет существования на счету фонда несколько тысяч успешно проведенных операций детям в ведущих российских и зарубежных клиниках. Участие фонда в фестивале Skolkovo Jazz Science — это еще одна возможность помочь еще большему количеству детей стать здоровыми и счастливыми.

Фестиваль Skolkovo Jazz Science пройдет на территории инновационного центра "Сколково" 26 августа.