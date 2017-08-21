Жители Подмосковья смогут строить жилые дома на садовых участках

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Новый федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

В Подмосковье разрешат строить жилые дома на дачных и садовых участках, об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Росреестр по Московской области.

Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" получил одобрение Совета Федерации.

Согласно нему, с 1 января 2019 года на дачных и садовых земельных участках разрешается строить жилые дома и оформлять в них постоянную регистрацию. Тогда как сейчас прописка допустима в жилых капитальных строениях.

Кроме того, подмосковные дачники получат возможность заниматься хозяйством без образования юридического лица. Имущество общего пользования, приобретенное после вступления закона в силу, будет находиться в общей долевой собственности владельцев земельных участков.