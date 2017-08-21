Подмосковный этнопарк выиграл премию в области туризма

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Этнопарк "Кочевник" в Московской области стал победителем премии Правительства РФ.

Туристический комплекс этнопарк "Кочевник" выиграл премию Правительства РФ в области туризма. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области.

Всего на премию претендовало 23 проекта. При отборе победителей обращали внимание на их социальную и экономическую значимость, а также вклад в развитие туриндустрии России.

Министр культуры Московской области Оксана Косарева отметила, что обладателем премии от Подмосковья стал глава фермерского хозяйства, создавшего туристический комплекс этнопарк "Кочевник", Алексей Ежелев.

В этнопарке представлены жилище, быт, традиции и культура кочевых народов. Алексей Ежелев заявил, что премия позволит приобрести новый этнографический материал, обучить сотрудников, а также привезти из Чукотки скелет кита.

Глава регионального Министерства культуры отметила, что наряду с этнопарком, премию в 2017 году получили туристический комплекс арт-отель "Николаевский Посад", Международный фестиваль "Кижская регата" и Международный фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка".