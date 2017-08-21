Подготовку Подмосковья к учебному году обсудили на совещании губернатора

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подготовку к новому учебному году в Подмосковье обсудили на совещании губернатора Московской области с руководящим составом регионального правительства, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства области.

"Нам необходимо в первую очередь обратить внимание на те требования, которые должны быть реализованы к 1 сентября. Прежде всего, это новый учебный год, готовность почти полутора тысяч школ, более двух тысяч детских садов. У нас в этом году будет на 7 тысяч первоклассников больше — каждый год в Московской области увеличивается количество учащихся на 30-32 тысячи. Это накладывает на нас дополнительно нагрузку в том, что касается школ", — приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он отметил, что в регионе реализуется большая программа по детским садам: продолжается строительство новых учреждений, ремонт действующих. Также с 1 сентября в региональном бюджете предусмотрено повышение заработных плат учителям и врачам, добавляется в материале.

На совещании также обсудили вопросы благоустройства территорий. Воробьев обратил внимание глав муниципалитетов на комплексное и профессиональное отношение к благоустройству и чистоте, назвав эту тему очень важной и востребованной. Глава региона отметил важность привлечения общественников к антимусорным рейдам. "Не могу не сказать об инициативе наших общественников, именно благодаря им мы реализуем большую программу "Чистое Подмосковье". Рейд, который они назвали "СвиньЯ?", позволяет нам, с одной стороны, формировать культуру обращения с мусором, с другой — всем, от кого это зависит, предусматривать соблюдение жестких правил, нормативов по вывозу и утилизации мусора. Считаю, что совместными усилиями с опорой на жителей региона мы должны здесь изменить ситуацию", — отметил Воробьев, его слова цитируются в документе.

В ходе совещания также рассматривался блок вопросов, связанных с проведением капитального ремонта учреждений здравоохранения, заключается в релизе.