В Подмосковье открыли скульптурную композицию "Дядя Степа"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Жители и гости подмосковного города Раменское теперь могут увидеть новую скульптурную композицию "Дядя Степа", ее установили на пересечении улиц Красноармейской и Гурьева, говорится в сообщении пресс-службы администрации Раменского района.

"Новая скульптурная композиция "Дядя Степа" открыта в городе Раменское. Идея создания скульптуры принадлежала председателю советов депутатов и главе города Раменское Владимиру Демину, а вот место, где можно "поселить" новых героев, предложил автор скульптурной композиции Олег Ершов. Персонажей стихотворения Сергея Михалкова можно теперь увидеть на пересечении улиц Красноармейской и Гурьева", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, участниками праздничного флешмоба в честь открытия скульптуры стали ученики школы волонтеров, которая работает во Дворце спорта "Борисоглебский". Они рассказали ребятам о правилах дорожного движения.

"Наш город украсила новая скульптурная композиция, которая наряду с другими скульптурами сказочных персонажей теперь будет являться символом города Раменское. Во многом благодаря нашим скульптурам Раменское знают далеко за пределами Московской области. В благоустройство необходимо вносить такие добрые элементы, которые создают неповторимое лицо города", — отметил глава Раменского района Андрей Кулаков.