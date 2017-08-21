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Новости Подмосковья

В подмосковных парках День флага России отпразднуют 12 тысяч человек

15:4421.08.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг России. Архивное фотоФлаг России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Праздничные мероприятия по случаю Дня Государственного флага России проведут в 41 парке Московской области, в них могут принять участие около 12 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.
"Квесты, флешмобы, воздушные шоу, массовые забеги, посвященные Дню Государственного флага России, пройдут в 41 парке Подмосковья. Планируется, что в них примут участие 12 тысяч человек", — уточняется в пресс-релизе.

Книги и учебники. Архивное фото
© Fotolia / xy
В московских библиотеках в День флага пройдут более 200 мероприятий

По данным пресс-службы, День флага России уже отметили в Кашире — там раздавали ленточки "триколор" — и в Одинцове, где провели семейные спортивные игры на свежем воздухе, мастер-классы по изготовлению воздушных змеев в цветах государственного флага.

Как отмечается в материале, праздничные мероприятия 22 августа пройдут в Воскресенске, где состоится конкурс рисунков на асфальте и организуют развлекательную программу для детей. В Вербилках Талдомского района пройдут песенный флешмоб и массовый забег, в Егорьевске — детский конкурс рисунков на асфальте, в Коломне и Озерах — концертно-праздничная программа, в Шатуре — молодежный медиаквест, в Химках — концерт с участием танцевальных коллективов, запуск шаров в цветах флага, выступление духового оркестра.

День флага России отметят также 23 августа в Егорьевске, где организуют познавательную программу и викторину "Под русским стягом", а в Щелкове проведут патриотическую игру для детей и подростков.

День флага Российской Федерации — официальный праздник в честь одного из главных государственных символов, который отмечают по всей стране с 1994 года.

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