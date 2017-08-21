В подмосковные школы придут на работу более 500 выпускников вузов региона

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Свыше 500 выпускников вузов Московской области приступят к работе в подмосковных школах в 2017-2018 учебном году, ежегодно на работу в муниципальные и государственные образовательные учреждения региона приходят более тысячи молодых специалистов, сообщила министр образования Подмосковья Марина Захарова.

"Острой нехватки педагогических кадров в области нет. В 2014 году было принято на работу 906 молодых специалистов, в 2015 году — 1243, в 2016 году — 1048. В 2017-2018 учебном году в подмосковных школах планируют приступить к работе более 500 выпускников вузов Московской области", — сказала в интервью официальному порталу правительства Московской области министр образования Подмосковья Захарова.

Она добавила, что ежегодно на работу в муниципальные и государственные образовательные организации региона поступает в среднем более 1 тысячи молодых специалистов — выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования.

С нового учебного года заработная плата педагогов в Подмосковье будет увеличена на 5%, также вырастут зарплаты у врачей и соцработников. В частности, зарплата учителей в подмосковных школах в среднем составит более 51 тысячи рублей, педагоги в детсадах и педработники с детьми-сиротами будут получать более 50 тысяч рублей, педагоги дополнительного образования — более 54 тысяч рублей.