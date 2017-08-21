В Подмосковье пройдет областное родительское собрание в режиме онлайн

Люди сидят за компьютером

Люди сидят за компьютером

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Обеспечение безопасности школьников обсудят на областном родительском собрании Подмосковья, которое состоится 22 августа в онлайн-режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

"В преддверии нового учебного года 22 августа Минобр Московской области проводит областное родительское собрание на тему "Обеспечение безопасности обучающихся в течение учебного года", — отмечается в сообщении.

Собрание проводится онлайн, все родители школьников Подмосковья смогут принять в нем участие, получить информацию, задать вопрос министру образования. Начало собрания в 18:00.

Для входа в вебинар 22 августа 2017 года необходимо перейти по ссылке.

Ранее на сайте правительства Подмосковья сообщалось, что жители Московской области смогут попасть на прием к министру образования региона Марине Захаровой 24 августа по вопросам подготовки к новому учебному году.