В Подмосковье пройдет областное родительское собрание в режиме онлайн

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Обеспечение безопасности школьников обсудят на областном родительском собрании Подмосковья, которое состоится 22 августа в онлайн-режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
Собрание проводится онлайн, все родители школьников Подмосковья смогут принять в нем участие, получить информацию, задать вопрос министру образования. Начало собрания в 18:00.
Для входа в вебинар 22 августа 2017 года необходимо перейти по ссылке.
Ранее на сайте правительства Подмосковья сообщалось, что жители Московской области смогут попасть на прием к министру образования региона Марине Захаровой 24 августа по вопросам подготовки к новому учебному году.