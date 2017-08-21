В Подмосковье пройдет прием жителей по вопросам подготовки к учебному году

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Жители Московской области смогут попасть на прием к министру образования региона Марине Захаровой 24 августа по вопросам подготовки к новому учебному году, сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Прием жителей пройдет в министерстве образования региона по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1.

Также прием граждан по вопросам подготовки к новому учебному году проведет управление по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Московской области (Москва, улица Садовая-Триумфальная, 10/13 строение 2).

Кроме того, задать вопросы на данную тему можно будет главам, руководителям и уполномоченным лицам администраций муниципальных образований в администрациях и общественных приемных исполнительных органов госвласти.

Ранее на сайте Главного управление МЧС России по Московской области сообщалось, что все образовательные учреждения готовы к началу нового учебного года. В ходе приемки обследованы 3,8 тысячи образовательных учреждений Московской области: 1483 школы, 2035 дошкольных образовательных организаций, 282 учреждения иного вида, в том числе организации профессионального, высшего образования и дополнительного образования.