В Химках ко Дню города появятся светильники в виде созвездий

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Светильники, встроенные в тротуарную плитку новых скверов в городе Химки, будут смонтированы в виде созвездий, сообщил глава города Дмитрий Волошин.

"Коллеги астрологи подсказали нам, под какими созвездиями находятся Химки. Мы отобрали 10, и вскоре у каждого нового сквера будет свое созвездие — наземное антивандальное освещение, встроенное в плитку", — рассказал Волошин в рамках первого Форума проектирования и создания общественных пространств, который проходит в Красногорске.

Из презентации к выступлению Волошина на форуме следует, что на территории нового сквера площадью 350 квадратных метров на улице Молодежной наземное освещение уже выложено в форме созвездия Андромеды. Монтаж светильников-созвездий на других площадках еще ведется.

Ранее Волошин сообщал, что ко Дню города, который будет отмечаться в первую субботу сентября, в городе появятся "именные скверы", благоустроенные на средства спонсоров. В частности, откроется сквер "Энергомаш" и "Жилищник", а также скверы с фамилиями людей, пожелавших сделать такой подарок городу.