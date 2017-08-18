В Подмосковье появится база типовых проектов нежилой недвижимости

КРАСНОГОРСК (Московская область), 18 авг — РИА Новости. Единая база типовых проектов нежилой недвижимости появится в Подмосковье, сообщил журналистам начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко.

В базу будут занесены самые распространенные решения при возведении складов, магазинов, автомоек и других зданий для объектов малого и среднего бизнеса. "Поставлена задача сформировать единый каталог типовых проектов объектов нежилого назначения, которые прошли экспертизу, получили разрешение на строительство", — сказал Гордиенко в рамках первого Форума проектирования и создания общественных пространств.

Руководитель Главархитектуры Подмосковья считает, что единая база значительно сократит временные и финансовые затраты малому и среднему бизнесу региона: "Если инвестор хочет построить в Подмосковье, допустим, склад, он может выбрать из каталога подходящее по технологии здание. Во-первых, ему понятно, к какому проектировщику обратиться. Во-вторых, это значительно сокращает сроки и стоимость работ", — сказал он.

Пока в базе 12 типовых проектов зданий разного предназначения. К середине 2018 года их количество должно увеличиться как минимум до 30 и охватить около полутора десятков направлений.