В Подмосковье в 2,5 раза снизилось число пожаров в лесах

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пожарные потушили на территории Подмосковья 60 лесных и торфяных пожаров с начала пожароопасного сезона 2017 года, что почти в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С начала пожароопасного сезона на территории Подмосковья ликвидировано 60 лесных и торфяных пожаров. Это почти в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (148 возгораний)", — сообщил Пестов.

Снижения количества лесных пожаров удалось достичь благодаря масштабной профилактической работе. Пожарно-спасательные подразделения региона патрулируют лесные массивы области и совершают подворовые обходы, во время которых рассказывают жителям о недопущении пала травы и разведения огня на природе. Ежедневно в данных мероприятиях задействовано более 1,3 тысячи человек.

Для обеспечения безопасности в пожароопасный период в Московской области сформирована объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений — более 92 тысяч человек и около 10 тысяч единиц спецтехники.

В настоящее время практически на всей территории региона установлен второй класс пожарной опасности по пятибалльной шкале. Обстановка с природными пожарами спокойная, масштабных возгораний не наблюдается. При этом все небольшие возгорания ликвидируются оперативно и не наносят значительного ущерба, говорится в сообщении.