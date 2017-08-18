В Московской области почти 400 детей-сирот получили квартиры

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Почти 400 детей-сирот в Подмосковье получили квартиры с начала текущего года, на обеспечение жильем детей-сирот в регионе выделили более 1,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"С начала 2017 года в Подмосковье для детей-сирот приобретено 399 отдельных благоустроенных квартир, из них половина — в новостройках", — приводятся в материале слова Забраловой.

Она добавила, что в этом году в регионе на обеспечение жильем детей-сирот выделили более 1,9 миллиарда рублей.

"В 2017 году областной госпрограммой "Жилище" предусмотрено обеспечить квартирами 762 человека в 64 муниципальных образованиях региона. В настоящее время в 20 муниципалитетах работа завершена, до конца года будут обеспечены жильем еще 363 ребенка-сироты", — подчеркнула первый зампред.

Ранее пресс-служба Забраловой сообщила, что в Подмосковье дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья смогут получить вторую рабочую профессию за счет средств регионального бюджета. Получение второй профессии дает больше шансов для дальнейшего трудоустройства, а значит и возможность максимально адаптироваться к самостоятельной жизни вне стен детского дома.