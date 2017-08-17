В подмосковном Клину пройдет фестиваль духовых оркестров 25-26 августа

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Жители и гости подмосковного Клина смогут посетить 25-26 августа фестиваль духовых оркестров, в котором примут участие музыкальные коллективы из разных регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы администрации Клинского района.

"В Клину 25-26 августа состоится фестиваль духовых оркестров. Клин — "Город, который звучит", поэтому в рамках дня города и концепции развития нашего муниципального образования мы проводим яркое музыкальное мероприятие как подарок городу и горожанам", — сказала глава Клинского района Алена Сокольская.

На фестивале выступят коллективы из Тамбова, Липецка, Орла, Тулы, Калуги, Твери, поселка Ставрово, Истры, Ярославля и Рыбинска.

В рамках фестиваля 25 августа жителей Клина ждет вечерняя программа: оркестры выступят в Сестрорецком парке, усадьбе Майданово, у стелы Воинской доблести и у мемориала "Вечный огонь".

В сам день города, 26 августа, на улицах Клина состоятся парад-шествие духовых оркестров и дефиле со сводным исполнением произведений на площади у ледового дворца имени Харламова.

Сокольская добавила, что в Клину часто проходят мероприятия, где исполняется музыка различных жанров.

В этом году 26 августа Клин отмечает 700-летний юбилей.