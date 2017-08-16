Подмосковный портал "Добродел" начал принимать жалобы о мусоре на дорогах

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Жители Московской области теперь могут подать обращение о незаконных свалках мусора у дорог и на остановках общественного транспорта на интернет-портал "Добродел", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Мы просим жителей Подмосковья сообщать нам через портал "Добродел" о фактах несанкционированного выброса мусора на остановках, вдоль полос отвода и на обочинах автомобильных дорог. Только совместными усилиями с жителями региона мы сможем сделать Подмосковье чище и избежать образования стихийных свалок", — сказа министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

В Подмосковье идет активная борьба с образованием свалок вдоль автодорог региона. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева организовано оперативное патрулирование автодорог по пресечению незаконного складирования мусора. Антимусорные рейды по Подмосковью проводятся ежедневно. Жители региона также могут помочь в выявлении нарушителей, выкладывая в социальные сети фото и видео фактов незаконного сброса мусора с хештегом #свиньЯ?

Интернет-портал "Добродел" запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.