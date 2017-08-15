В подмосковных Мытищах построили новый детский сад

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Новый трехэтажный детский сад в подмосковных Мытищах готов принять детей, в здании оборудованы игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"Детскому саду, расположенному в микрорайоне 16 городского округа Мытищи, выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации", — сообщил руководитель Главгосстройнадзора Руслан Тагиев.

В трехэтажном здании на площади 2564 квадратных метра оборудованы помещения групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, музыкальный и физкультурный залы площадью 90,35 квадратных метров каждый, медицинские кабинеты, пищеблок, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории обустроена игровая зона с шестью индивидуальными групповыми площадками, каждая из которых составляет 225 квадратных метров, и спортивной площадкой, имеется хозяйственная зона. На площадках установлены теневые навесы, детские игровые комплексы, выполнено озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников, посевом газонов, и устройством цветников.

По словам Тагиева, дошкольное образовательное учреждение готово принять детей.