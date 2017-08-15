Спортсмены из Московской области завоевали пять медалей на спартакиаде

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Спортсмены из Московской области завоевали пять наград в финалах VIII летней спартакиады учащихся, говорится в сообщении регионального министерства спорта.

"В финалах по хоккею на траве среди юношей и по гребному спорту VIII летней спартакиады учащихся спортсмены из Московской области завоевали пять наград: две золотые, две серебряные и бронзовую. Сборная Московской области, обыграв сборные Крыма, Свердловской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Татарстана, стала победителем", — сообщается в материале.

В финале по гребному спорту у подмосковной команды — золотой, два серебряных и бронзовый комплекты медалей, уточняется в пресс-релизе. Ранее женская команда Подмосковья по хоккею на траве заняла первое место в финале спартакиады.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, слова которого цитируются в материале, отметил, что в регионе делается многое для развития хоккея на траве: открываются арены с искусственным полем, идут занятия в спортивных классах при общеобразовательных школах, работают учебные центры.

VIII летняя спартакиада учащихся проходила с 6 июня по 15 августа. Основные задачами проведения соревнований — подготовка олимпийского резерва, пропаганда здорового образа жизни и развитие материальной базы и возможностей для занятий спортом.