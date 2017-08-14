В Подмосковье около 27 тысяч детей поучаствовали в акции "Научись плавать"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На территории Московской области второй год подряд проходит акция "Научись плавать", в текущем сезоне в ней приняли участие около 27 тысяч детей в возрасте до 16 лет, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

Акцию проводят сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области, ГКУ МО "Мособлпожспас", регионального отделения ВОСВОД при поддержке администраций муниципальных образований. Она рассчитана на детей в возрасте от шести до 16 лет. Помимо практических занятий по плаванию, дети знакомятся с правилами безопасного поведения на воде и навыками оказания первой медицинской помощи.

"С начала летнего периода в акции "Научись плавать" приняли участие почти 27 тысяч детей. Обучающие занятия проходят в спортивно-оздоровительных центрах, пришкольных лагерях Подмосковья, а также в лагерях с круглосуточным пребыванием детей. Акция "Научись плавать" помогает детям более уверенно чувствовать себя в воде. Главная задача проводимой акции — сохранение жизни и здоровья детей, снижение количества несчастных случаев на водоемах Подмосковья", — приводятся в материале слова Пестова.

Он добавил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье усилен надзор за безопасностью детей, отдыхающих в лагерях на территории региона.

Акция "Научись плавать" проходит в Подмосковье уже второй год подряд. В прошлом году в ней приняли участие 20,5 тысяч детей.