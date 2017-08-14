В села Подмосковья приняли на работу 119 врачей

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. С начала текущего года в села Московской области пришли работать 119 врачей, всего за 2017 год планируется привлечь 150 врачей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В 2017 году в Подмосковье на работу в сельскую местность принято 119 врачей", — приводятся в материале слова Забраловой.

По данным пресс-службы, врач, поступивший на работу в сельскую местность, может получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей в рамках федеральной программы "Земский доктор".

"Программа работает на софинансировании: средства на выплату предоставляются из федерального и регионального бюджетов. Обязательные требования к участникам: высшее медицинское образование, возраст не старше 50 лет, заключение трудового соглашения на работу в сельской местности на срок не менее пяти лет", — подчеркнула Забралова.

Программа "Земский доктор" начала действовать в 2012 году. За 2012-2016 годы в регионе в сельскую местность принято на работу 805 врачей. В 2017 году планируется привлечь 150 врачей.