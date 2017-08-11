В Подмосковье реализуют инвестпроекты на сумму 42 млрд рублей до 2020 года

МОСКВА, 11 авг — РИА Недвижимость. Реализация 50 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 42 миллиардов рублей запланирована в Подмосковье до 2020 года, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Московской области.
"На сегодняшний день на территории региона порядка 200 организаций из числа крупных и средних изготавливают керамическую плитку, обои, деревянные строительные конструкции, сухие бетонные смеси, плиты OSB, листовое стекло, в том числе энергосберегающее, строительный триплекс, стекловолокно, тепло- и звукоизоляционные материалы, клинкерный кирпич", – цитируются в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Сергея Пахомова.
Ранее сообщалось, что в 2016 году в Подмосковье были построены, реконструированы и модернизированы 10 крупных предприятий строительных материалов, инвестиции в которые составили более 18 миллиардов рублей.