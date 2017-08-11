В Подмосковье реализуют инвестпроекты на сумму 42 млрд рублей до 2020 года

МОСКВА, 11 авг — РИА Недвижимость. Реализация 50 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 42 миллиардов рублей запланирована в Подмосковье до 2020 года, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Московской области.

С начала 2017 года в регионе реализованы 3 крупных инвестиционных проекта в области выпуска строительных материалов стоимостью более 1,4 миллиарда рублей. До конца года планируется реализовать еще 7 крупных инвестпроектов с объемом инвестиций 14,3 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.

"На сегодняшний день на территории региона порядка 200 организаций из числа крупных и средних изготавливают керамическую плитку, обои, деревянные строительные конструкции, сухие бетонные смеси, плиты OSB, листовое стекло, в том числе энергосберегающее, строительный триплекс, стекловолокно, тепло- и звукоизоляционные материалы, клинкерный кирпич", – цитируются в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Сергея Пахомова.

За первое полугодие 2017 года объем производства строительных материалов и конструкций в Подмосковье вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил более 97,9 миллиарда рублей. В настоящий момент доля Московской области в производстве строительных материалов Российской Федерации составляет около 15%. Строительные компании региона производят порядка 85% всех потребляемых строительных материалов и могут полностью удовлетворить потребности бюджетного строительства Московской области, заключается в материале.

Ранее сообщалось, что в 2016 году в Подмосковье были построены, реконструированы и модернизированы 10 крупных предприятий строительных материалов, инвестиции в которые составили более 18 миллиардов рублей.