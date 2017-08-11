В Подмосковье на акции "Добрая покупка" собрали более 12 тонн продуктов

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Более 12 тонн продуктов для нуждающихся уже собрано в Московской области в рамках акции "Добрая покупка", которая является частью благотворительной кампании "Подмосковье — территория добра", говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития области.

"Всего в результате акции было собрано более 12 тонн продуктов, из которых сформировано около трех тысяч продуктовых наборов. Все наборы были доставлены социальными работниками малообеспеченным пенсионерам и малоимущим семьям с детьми", — пояснила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В рамках благотворительной кампании "Подмосковье — территория добра" проходят несколько акций. Помимо "Доброй покупки", действуют акции "10 добрых дел волонтера" (оказание помощи в бытовом обустройстве, досуговом, транспортном сопровождении при посещении медицинских и иных организаций), "Твоему четвероногому другу!" (помощь на приобретение питания проживающим вместе с пожилыми людьми и инвалидами домашним животным), "Добрая подписка" (оказание помощи в бесплатной подписке на печатные средства массовой информации). В рамках акции "За чистоту двора и дома!" волонтеры осуществляют бытовой ремонт, уборку домов и дворовых территорий для малоимущих одиноко проживающих граждан.