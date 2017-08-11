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Новости Подмосковья

В Рузском округе реконструируют пять молочных ферм

12:1011.08.2017
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© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкМолочно-товарная ферма. Архивное фотоМолочно-товарная ферма. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Реконструкцию пяти молочных ферм планируют провести в Рузском городском округе Московской области в 2017 году, в работы могут инвестировать около 80 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

"У нас в округе 25 действующих и работающих ферм. Нет таких объектов, которые из-за ветхости и заброшенности нужно ликвидировать, но есть объекты, требующие реконструкции. Я знаю, что в планах у предприятия "Русское молоко" реконструкция пяти ферм в этом году. Это достаточно дорогостоящее мероприятие, объем инвестиций в пределах 80 миллионов рублей", — приводятся в материале слова главы Рузского городского округа Максима Тарханова.

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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Рузский городской округ традиционно считается молочной столицей Подмосковья. 12 августа здесь пройдет фестиваль "Молочная река-2017", который проводится уже третий год подряд. Инициатором фестиваля является администрация Рузского городского округа, агрохолдинг "Рузское молоко", ТПП Московской области и Рузского городского округа. Присутствие большого числа профильных компаний и фермерских хозяйств позволяет превратить мероприятие в своего рода ярмарку, организовать масштабное действо, которое привлекает большое количество людей и продвигает на рынок молочную продукцию в целом, отмечается в материале.

Участие в фестивале подтвердили известные в России и за рубежом сыровары и фермеры: Олег Сирота, Джон Кописки, Джей Клоуз, Мария Коваль, Владимир Борев, Любовь Горбачева, Андрей Акесоло, Дивеевские сыровары.

Сырный пир в Подмосковье
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФестиваль сыра проходит в деревне Дубровское Истринского района Московской области.Посетители на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фестиваль сыра проходит в деревне Дубровское Истринского района Московской области.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа фестиваль приехали около 15 тысяч гостей.Посетители на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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На фестиваль приехали около 15 тысяч гостей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФестиваль посетил и глава Московской области Андрей Воробьев. Фермер Олег Сирота показал губернатору свою сыроварню "Русский пармезан".Фермер Олег Сирота и губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева направо) в коровнике сыроварни Русский пармезан в Московской области, где проходит фестиваль фермеров – сыроваров
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фестиваль посетил и глава Московской области Андрей Воробьев. Фермер Олег Сирота показал губернатору свою сыроварню "Русский пармезан".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ сырном фестивале, проходившем в 2016 году, приняли участие 30 сыроваров, а в этом году число участников возросло до 70.Мужчина на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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В сырном фестивале, проходившем в 2016 году, приняли участие 30 сыроваров, а в этом году число участников возросло до 70.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФермеры отмечают, что продовольственные санкции позволили активно развиваться российскому сельскому хозяйству.Посетители на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фермеры отмечают, что продовольственные санкции позволили активно развиваться российскому сельскому хозяйству.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Подмосковье постоянно открываются новые частные мини-сыроварни.Сыры, представленный на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Подмосковье постоянно открываются новые частные мини-сыроварни.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетители на фестивале фермеров–сыроваров в Московской области.Посетители на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетители на фестивале фермеров–сыроваров в Московской области.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля министерство промышленности России проведет конкурс на лучшие образцы сыра.Участница на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области.
© РИА Новости / Илья Питалев
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В рамках фестиваля министерство промышленности России проведет конкурс на лучшие образцы сыра.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПомимо вполне традиционных отечественных сортов сыра на фестивале можно попробовать и такие элитные сыры, как моцареллу, буратту, пармезан, твердые и мягкие сыры с белой и голубой плесенью.Сыр, представленный на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Помимо вполне традиционных отечественных сортов сыра на фестивале можно попробовать и такие элитные сыры, как моцареллу, буратту, пармезан, твердые и мягкие сыры с белой и голубой плесенью.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВо время фестиваля представители министерства торговли Московской области расскажут начинающим фермерам, как на лучших условиях открыть свою точку сбыта в Подмосковье.Посетитель на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Во время фестиваля представители министерства торговли Московской области расскажут начинающим фермерам, как на лучших условиях открыть свою точку сбыта в Подмосковье.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФестиваль сыроваров будет работать до 6 августа.Посетители на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фестиваль сыроваров будет работать до 6 августа.
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