В Рузском округе реконструируют пять молочных ферм

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Реконструкцию пяти молочных ферм планируют провести в Рузском городском округе Московской области в 2017 году, в работы могут инвестировать около 80 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

"У нас в округе 25 действующих и работающих ферм. Нет таких объектов, которые из-за ветхости и заброшенности нужно ликвидировать, но есть объекты, требующие реконструкции. Я знаю, что в планах у предприятия "Русское молоко" реконструкция пяти ферм в этом году. Это достаточно дорогостоящее мероприятие, объем инвестиций в пределах 80 миллионов рублей", — приводятся в материале слова главы Рузского городского округа Максима Тарханова.

Рузский городской округ традиционно считается молочной столицей Подмосковья. 12 августа здесь пройдет фестиваль "Молочная река-2017", который проводится уже третий год подряд. Инициатором фестиваля является администрация Рузского городского округа, агрохолдинг "Рузское молоко", ТПП Московской области и Рузского городского округа. Присутствие большого числа профильных компаний и фермерских хозяйств позволяет превратить мероприятие в своего рода ярмарку, организовать масштабное действо, которое привлекает большое количество людей и продвигает на рынок молочную продукцию в целом, отмечается в материале.

Участие в фестивале подтвердили известные в России и за рубежом сыровары и фермеры: Олег Сирота, Джон Кописки, Джей Клоуз, Мария Коваль, Владимир Борев, Любовь Горбачева, Андрей Акесоло, Дивеевские сыровары.