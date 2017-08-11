В Подмосковье в 15 раз сократились сроки ликвидации последствий ДТП

МОСКВА, 11 августа — РИА Новости. Благодаря созданию мобильных бригад сроки ликвидации последствий ДТП в Подмосковье сократились за 4 месяца в 15 раз, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Мобильные бригады, созданные в Подмосковье для оперативного восстановления дорожной инфраструктуры в результате ДТП, позволили сократить срок ликвидации повреждений после аварий в 15 раз. В настоящее время обустройство одного аварийно-опасного участка необходимой инфраструктурой в среднем занимает две недели, ранее эта работа занимала от 1 месяца до 1,5 лет", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, его слова приводятся в документе.

В материалах компании отмечается, что мобильные бригады созданы в Подмосковье в апреле текущего года и отвечают за оперативное восстановление дорожной инфраструктуры в результате ДТП. Бригады устанавливают металлические ограждения, светофоры и дорожные знаки, наносят разметку, оборудуют освещение перекрестков и пешеходных переходов, а также восстанавливают дорожную инфраструктуру, поврежденную в результате ДТП. Комплексная работа позволила снизить не только количество ДТП, но и степень их тяжести.

В результате участок дороги, поврежденный после аварии, восстанавливается в считанные дни. За 4 месяца работы мобильных бригад на 10 аварийно-опасных трассах области установлено более 11 тысяч метров металлических ограждений, 350 метров сигнальных столбиков, 347 дорожных знаков, 28 светофоров, нанесено 2,5 тысячи метров разметки, заключается в документе.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2017 года число погибших в ДТП на дорогах Московской области сократилось на 18%.