В Подмосковье участниками соципотеки за два года стали 500 бюджетников

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. За два в Московской области более 500 работников бюджетной сферы получили свидетельства на получение социальной ипотеки. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства строительного комплекса Московской области.

"Подпрограмма успешно реализуется в Подмосковье уже второй год. За это время свидетельства вручены 501 участнику. Общий объем средств, которые будут направлены за 10 лет бюджетом Московской области на приобретение жилья для этих специалистов, составит 2,1 миллиарда рублей", — сказал министр строительного комплекса региона Сергей Пахомов.

Пахомов уточнил, что новые квартиры уже приобрели 419 специалистов, среди которых врачи, учителя и молодые ученые.

Целью программы "Социальная ипотека" является привлечение и закрепление в регионе профессиональных кадров социальной сферы. Программа реализуется с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Правительство Московской области погашает полную стоимость жилья, которое приобретают участники программы по договору купли-продажи или долевого участия. Первая половина будет предоставлена в виде субсидии, вторая будет выплачиваться ежемесячно в течение десяти лет.