Рейтинг подмосковных учреждений культуры составят с учетом мнения жителей

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В течение месяца жители Московской области будут оценивать 364 региональных учреждения культуры. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Подмосковья.

Оценку качества услуг для посетителей дадут театрам, библиотекам, музеям, паркам. Рейтинг будут составлять на основе критериев открытости и доступности информации об учреждении культуры, комфортности пребывания в организации, графика работы, доброжелательности и вежливости персонала. Акцент будет сделан на доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Годом ранее независимую оценку качества дали 306 областным организациям культуры. Лучшими стали Звенигородская централизованная библиотечная система, Дом культуры и творчества Одинцовского района, музей-заповедник "Дмитровский кремль", муниципальный оркестр Сергиево-Посадского муниципального района.