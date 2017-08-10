Свалка в Солнечногорском районе будет ликвидирована до конца августа

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 10 августа – РИА Недвижимость. Несанкционированная свалка строительного мусора возле деревни 2-я Смирновка в Солнечногорском районе Подмосковья будет ликвидирована до конца августа, сообщил журналистам главный государственный экологический инспектор Московской области, первый заместитель министра экологии и природопользования региона Павел Кириллов.

Рейд по несанкционированным свалкам Солнечногорского района был организован министерством экологии и природопользования региона совместно с Общенародным фронтом по жалобам жителей. "В Солнечногорском районе наибольшее количество таких проблемных мест.

Задача района – выйти из "красной зоны". Небольшие навалы должны ликвидироваться моментально, по сложным объектам необходимы четкие планы и "дорожные карты" со сроками и ответственными лицами", – сказал Кириллов после осмотра объекта.

По словам главного государственного экоинспектора, свалка была зафиксирована в феврале 2017 года, незаконная деятельность пресечена совместно с полицией. На сегодняшний день значительная часть работ проведена, по завершении администрация должна представить в Минэкологии фотоотчет.

"Если виновные лица не найдены, либо земельный участок относится к гослесфонду, либо в муниципальной или госсобственности, бремя устранения ложится на местные власти и региональный бюджет. В данном случае администрация изыскала возможность и оперативно ликвидирует свалку. Это положительный пример, который необходимо поддержать", – сказал Кириллов после проверки несанкционированной свалки в Солнечногорском районе.