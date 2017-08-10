В Подмосковье проведут свыше 400 мероприятий в честь Дня физкультурника

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Жители Московской области смогут принять участие в более 400 спортивных мероприятиях, которые организуют в регионе в честь Дня физкультурника, основную площадку празднования в Мытищах посетят более 10 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

"Центральной площадкой в этом году станут подмосковные Мытищи, где пройдет фестиваль бокса на призы министерства физической культуры и спорта Московской области. В рамках Дня физкультурника на территории Подмосковья пройдет более 400 спортивных мероприятий", — уточняется в пресс-релизе.

Ожидается, что праздник в Мытищах посетят более 10 тысяч человек. Помимо соревнований по различным видам спорта, там 12 августа также пройдет турнир по стритболу "Оранжевый мяч", который является одним из самых популярных соревнований области по этому виду спорта.

Больше всего жителей Подмосковья примет участие в соревнованиях по мини-футболу, настольному теннису, армрестлингу, гиревому спорту, в легкоатлетических пробегах и спортивной эстафете и других состязаниях в Балашихе, Егорьевске, Королеве, Химках, Истре и в Ногинском, Можайском, Серпуховском районах.

Соревнования, парады, мастер-классы, спортивно-развлекательные игры и конкурсы пройдут также в Коломне, Дзержинском, Клину, Луховицах и в других городах, городских округах и районах Московской области.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что для празднования Дня физкультурника подготовлена максимально разнообразная программа, чтобы каждый любитель спорта смог найти что-то по своему вкусу.