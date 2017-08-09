В Подмосковье рассказали, сколько незаконных свалок удалось ликвидировать

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Больше половины незаконных свалок в Московской области ликвидированы в рамках проекта "Генеральная уборка", сообщила пресс-служба министерства экологии региона.

"В рамках проекта "Генеральная уборка" в Подмосковье ликвидированы 202 незаконные свалки из 381-й, которая была нанесена на интерактивную карту Общероссийского народного фронта… Процесс ликвидации нелегальных свалок за истекшую неделю ускорился, и некоторые аутсайдеры, такие, как Раменский район, вышли из "красной зоны". На 66 объектах идет работа", — говорится в сообщении.

В числе лучших муниципалитетов на сегодняшний день – Клинский район и Балашиха, в отстающих, по-прежнему, остается Солнечногорский район, а также городской округ Истра. Еженедельные итоги работы отмечаются на карте ОНФ в трех цветовых решениях: красный символ – зафиксированная свалка, оранжевый – начало работы по ликвидации (обращение в муниципалитет и надзорные ведомства), зеленый – ликвидированная свалка. В тех районах, где темпы уборки свалок будут неудовлетворительными, планируются рейдовые мероприятия и отдельные совещания.

Проблему утилизации мусора в Подмосковье подняли жители Балашихи, пожаловавшись 15 июня во время прямой линии президенту России Владимиру Путину на мусорный полигон "Кучино", расположенный поблизости от их домов. Президент потребовал, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Подмосковные власти приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона 23 июня.