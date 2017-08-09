Парк "Ивановские пруды" в подмосковном Красногорске откроют ко Дню города

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Реконструкция парка "Ивановские пруды" в подмосковном Красногорске завершится ко Дню города, который будет отмечаться 23 сентября, сообщается в материалах пресс-службы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"В рамках благоустройства в городском округе Красногорск идет работа по наведению порядка на территории парка "Ивановские пруды" и очистке пруда в микрорайоне Опалиха. Работы в "Ивановских прудах" ведутся по проекту социального инвестирования, открытие парка запланировано ко Дню городского округа Красногорска — 23 сентября", — сообщил в среду глава Красногорска Радий Хабиров на встрече с губернатором области, его слова приводятся в документе.

Согласно проекту, в городском парке Красногорска "Ивановские пруды" появятся пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки. По всему периметру парка будет сделана велосипедная дорожка, появится освещение не только по основным маршрутам, но и по хордам.

Планируется создать зону для тихого отдыха, пляжную зону, зону для занятий спортом. Футбольная площадка станет всесезонной: летом на ней можно будет заниматься волейболом, футболом и баскетболом, зимой кататься на коньках и играть в хоккей. На всей территории парка будут работать Wi-Fi.