Свыше 800 детей из московского региона отдохнут на Черном море

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Четвертую смену в двух лагерях на Черном море проведут более 800 ребят из Подмосковья, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития области.

Смена началась 7 августа. В Краснодарский край отдыхать отправят почти 900 детей из Московской области от семи до 15 лет. Ребята отдохнут в Анапе в детском лагере "Полярные зори" и в Туапсе в лагере "Радуга".

Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила, что в отличие от морских, в подмосковных лагерях смена начнется 10 августа. Летом 2017 года в области функционируют 1,1 тысячи школьных лагерей, где дети проводят день и вечером уходят домой, и свыше 100 загородных лагерей, где дети живут в течение смены.

Недавно активисты ОНФ провели проверку детских лагерей Московской области. В результате были выявлены несерьезные нарушения, но комиссия отметила, что есть тенденция к улучшению. Так, не выявлено существенных замечаний к питанию, во всех лагерях для детей открыты кружки и секции, регулярно организуют творческие вечера.